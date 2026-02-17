Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.02.2026 01:59

İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri Toplantısı, Bakan Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere bir çok konu masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri toplantısı yapıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda terörle mücadele, asayiş, organize ve siber suçlarla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, trafikte can güvenliği ve göç yönetimi gibi birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.
 

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:45
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı
00:45
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu
00:10
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
23:55
SAHA 2026 rekorlara hazırlanıyor
23:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan hayatını kaybeden iki madenci için taziye mesajı
23:36
İletişim Başkanı Duran'dan maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Gazze ramazan ayına hazırlanıyor
Gazze ramazan ayına hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ