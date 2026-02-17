Türkiye NATO'da belirleyici rol üstleniyor

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı kolektif savunma oluşturma amacıyla 1949'da kurulan NATO'ya resmen 18 Şubat 1952'de katıldı.

NATO'nun ilk genişlemesinde Yunanistan ve Türkiye'nin üye olmasıyla İttifak'ın 1952'deki üye sayısı 14 oldu.

Bugün 32 üyesi bulunan İttifak içinde Türkiye, kapasitesi yüksek hava, kara ve deniz unsurlarıyla NATO'nun önemli misyonları ve tatbikatlarında kritik roller üstleniyor.

Türkiye, müttefikler arasında İHA pazarındaki payıyla göze çarpıyor

Türkiye, son dönemde özellikle savunma sanayi atılımları nedeniyle NATO ülkeleri arasında öne çıkıyor. Ülkedeki savunma sanayi alanında 3 bin 500'ün üzerinde şirket faaliyet gösterirken, Avrupa'daki 29 NATO müttefikinde bu sayı toplam 2 bin 800 civarında.

Türk şirketlerinin ürettiği silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) savaşta kendini kanıtlamış olmaları nedeniyle dünya pazarında ilgi artarak devam ediyor. Savaşların kaderini değiştirmekle ünlenen insansız hava aracı (İHA) sektöründeki girişimleriyle de dünya çapında tanınan Türkiye, küresel İHA pazarında yüzde 65'lik paya sahip.

Türkiye, genel olarak da savunma alanında yapılan ihracatta 2020-2024 yıllarında dünyada 11. ülke olarak göze çarpıyor.

Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı veren ikinci müttefik

Aradan geçen 74 yılda Türkiye, stratejik konumuyla bölgede özellikle terörizmle mücadelede tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO'ya kritik katkılarda bulunuyor.

NATO'nun en büyük ikinci büyük ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aynı zamanda özellikle terörle mücadeledeki aktif rolü nedeniyle müttefikler içinde saha tecrübesi en yüksek ordular arasında yer alıyor.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olarak halihazırda, 2023-2024 döneminde de üstlendiği KFOR Komutanlığı görevini yürütüyor.

NATO bütçesine katkı payı sıralamasında 32 müttefik arasında 7. ülke olan Türkiye'nin İttifak'a toplam katkısının bu yıl 300 milyon avro, 2030'da da 620 milyon avroyu bulması bekleniyor.

TSK, NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya yaklaşık 2 bin kişilik askeri personelin yanı sıra TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin öncülüğündeki Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetiyle katılıyor.

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR Althea) en çok katkı veren Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülke konumundaki Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı sağlayan ikinci müttefik olarak savunma sanayisinde artan kabiliyetleriyle İttifak içinde öne çıkıyor.

Türkiye ayrıca, 4 Temmuz 2025'ten bu yana NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini yürütüyor.

Türkiye, İttifak'a stratejik değer katıyor

Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadında üstlendiği kritik rolün yanı sıra İttifak'ın Karadeniz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e erişimini sağlaması açısından da İttifak'a stratejik değer katıyor.

Ordusuyla NATO'nun caydırıcılığına önemli katkıda bulunan ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin önemli bir parçası olan Türkiye, bölgesel krizlere coğrafi yakınlığı nedeniyle NATO'nun hızlı müdahale kapasitesini büyük ölçüde artıyor.

NATO da Türkiye'nin savunması için önemli desteklerde bulunuyor. İttifak üyeliği, hem Türkiye'nin askeri modernizasyon ve uluslararası iş birliği imkanlarını güçlendiriyor hem de istihbarat paylaşımı ve erken uyarı sistemleri, Türkiye'nin ulusal güvenliğine destekte bulunuyor.