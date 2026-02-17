Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.02.2026 11:59

Siber suçlarla mücadele: 28 ilde 350 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 350 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Siber suçlarla mücadele: 28 ilde 350 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 28 il merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 350 şüpheli gözaltına alındı.

2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve banka hesaplarına el konuldu

Şüphelilerden 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 56'sı hakkında işlem yapıldı, 102 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucunda nakit para, çeşitli tür ve nitelikte silahlar ile mühimmat, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin elde ettiği yaklaşık değeri 300 milyon lira olan 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Açıklamada, "Siber suçlara karşı hedefimiz nettir, vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak, bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Polis Siber Güvenlik Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
ASELSAN'da yapay zeka dönemi
13:22
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
13:19
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
13:11
Avrupa Parlamentosu kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi
13:05
Bakan Gürlek: Sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız
12:45
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ