Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.02.2026 11:45

Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camii'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılınacak.

Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla ayağa kaldırılan Antakya ilçesindeki camide, ramazan öncesi temizlik ve bakım ile çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri kabul edilen ibadethanenin cemaati, afetin ardından ilk kez yarın teravih namazında buluşacak.

Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak

Tarihi camide, ramazan boyunca mukabele ve iftar programları ile gençlik buluşmaları düzenlenecek.

Camide ağırlanacak çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Bu yıl inşallah eski hüviyetine kavuşacak"

Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 384 caminin kullanılamaz hale geldiği kentte 118 caminin yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Ramazanın bu yıl Hatay için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Topçu, "Mukabele, teravih, sahur ve iftarlarıyla inşallah güzel bir ramazan geçirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Görüyoruz ki halkımızda çok ciddi ramazan heyecanı, hazırlık telaşı var." dedi.

Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak

Topçu, Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl aradan sonra ramazan coşkusunun yaşanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Habib-i Neccar Camimiz henüz ibadete açılmamıştı ama bu yıl inşallah eski hüviyetine kavuşacak. Burada ramazanın güzel coşkusunu kardeşlerimiz yaşayacak. Camimizde iftarlar verilecek, sahurlar yapılacak, gençlerimiz dolup taşacak, cıvıl cıvıl evlatlarımız camimizin bahçesinde oynayacak."

Topçu, kent genelindeki gençlik merkezlerinde de ramazan şenlikleri ve sohbet programları yapılacağını, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleneceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Trafiğe ocakta 144 bin 620 aracın kaydı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
ASELSAN'da yapay zeka dönemi
13:22
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
13:19
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
13:11
Avrupa Parlamentosu kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi
13:05
Bakan Gürlek: Sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız
12:45
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ