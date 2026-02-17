Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
Türkiye
AA 17.02.2026 10:39

MİT ve Emniyetten FETÖ’ye operasyon: 70 gözaltı

MİT ve Emniyetin 8 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 70 şüpheli yakalandı.

MİT ve Emniyetten FETÖ’ye operasyon: 70 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalarda, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri FETÖ MİT
