Ankara
AA 17.02.2026 10:17

Doğu'da yoğun kar ulaşımı durma noktasına getirdi

Yoğun kar yağışı ve tipi Doğu’da hayatı olumsuz etkiledi. Van, Hakkari ve Bitlis’te bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamazken, kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Doğu'da yoğun kar ulaşımı durma noktasına getirdi

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karla mücadele çalışmaları dronda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de kar yağışı sonucu kapanan Kayalar köyündeki üs bölgesine ulaşım sağlanması için çalışma sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bölgede ilerlemekte güçlük yaşadı.

Dağlık alanda yürütülen karla mücadele çalışmaları dron ile görüntülendi.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle bir yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Bitlis Hakkari Ulaşım Van
