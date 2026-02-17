Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.02.2026 09:48

Hatay'da 1,2 milyon liralık kozmetik hırsızlığı: 2 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kozmetik mağazası zincirinin şubelerinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'da 1,2 milyon liralık kozmetik hırsızlığı: 2 tutuklama

İlçede faaliyet gösteren bir kozmetik market zincirinin 3 farklı şubesinde son 3 ayda yaşanan ürün kayıpları üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza çalışanları ve polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu tespit etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin A.K, eşi E.K. ve kızları E.S.D. olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ailenin ikametinde yapılan aramada, mağazalardan çalındığı değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan çok sayıda şampuan, krem, deodorant ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne A.K. ve baba E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kızları E.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Hırsızlık Hatay
Sıradaki Haber
e-Ticaret tuzağı çökertildi: 18 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
11:47
Afrika Boynuzu'nda yeni jeopolitik denge
11:42
Kira piyasasının yeni pusulası: Yeni Kiracı Kira Endeksi
11:36
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
11:34
Trafik ve kasko sigortasında geçen yıl ödenen tazminat 240 milyar liraya dayandı
11:31
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Kars'ta öğrenciler iglo ev yaptı
Kars'ta öğrenciler iglo ev yaptı
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ