TRT Haber 17.02.2026 09:53

39 il için fırtına ve yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz, Ege, Akdeniz, Marmara'nın güney ve güneydoğusu ile İç Anadolu'nun iç ve batısında beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 39 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

39 il için fırtına ve yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

