AA 17.02.2026 10:05

8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahibi olanlara ait tapuların yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğunu tespit etti.

Satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Dolandırıcılık
