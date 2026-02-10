Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
Türk Dünyası
TRT Haber 10.02.2026 14:32

Türk dünyası sporcuları Uludağ'da buluşuyor

Türk dünyasının farklı ülkelerinden sporcuların buluştuğu 2. Türk Kayak Kupası, 18 Şubat'ta Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk dünyası sporcuları Uludağ'da buluşuyor

Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeyi ve kış sporlarının gelişimini desteklemeyi amaçlayan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Türk Kayak Kupası, 18 Şubat'ta Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenleniyor.

Bölgesel dayanışmayı pekiştiren ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye devletlerinde kayak turizminin artan potansiyeline dikkati çeken bu organizasyon, Türk Kayak Merkezleri Birliği üyesi olan Uludağ, Amirsoy, Şahdağ, Şimbulak, Erciyes, Palandöken, Tufandağ ve Oi-Qaragai Kayak Merkezleri tarafından, TDT himayesinde gerçekleştiriliyor.

18-25 yaş, 26-45 yaş ile 46 yaş ve üzeri olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinin bulunduğu yarışmada, katılımcılar "büyük slalom" branşında yarışacak. 

Başvurular 12 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Türk Dünyası Kış Sporları
