AP, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarının ilhakına imkan veren kararlarını gündeme almadı

AP'deki Sol grubun Sözcüsü Manus Carlisle tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolünü genişletme kararının ardından grubun, konunun Parlamento tarafından "en acil şekilde" ele alınmasını istediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Sol grup, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletme kararı ve AB'nin harekete geçme sorumluluğu hakkında Konsey ve Komisyon açıklamaları" başlıklı bir tartışmanın, güncel gelişmeler oturumunun ardından öğleden sonraki gündeme eklenmesini talep etti.

Ancak aşırı sağdan Yeşiller'e kadar farklı siyasi gruplardan milletvekilleri öneriye karşı çıktı ve oylamada 217 milletvekili tartışmanın gündeme alınmasına karşı oy kullandı.

Açıklamada, AP'nin Uganda'daki politikacılara yönelik tehditler, İran'daki protestoların bastırılması ve Suriye'deki gelişmeler gibi konuları ele aldığı hatırlatılarak, iki devletli çözüm perspektifinin zayıflamasının Parlamento çoğunluğu tarafından aynı aciliyetle değerlendirilmediği ifade edildi.

AP Üyesi Marc Botenga da Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarının Filistin yönetiminin varlığını tehlikeye attığını vurgulayarak, AP'nin bu konuda tartışma açmayı reddetmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İsrail, "A" ve "B" bölgelerinde Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlıyor

İsrail güvenlik kabinesi, Tel Aviv'e bağlı işgal altındaki topraklardaki sivil yönetim birimlerinin, uluslararası anlaşmalara göre Filistin yönetiminin idaresinde bulunan "A" ve "B" bölgelerinde de faaliyet göstermesine karar verdi.

Bu kararla İsrail, idari ve askeri olarak sorumlu olduğu yalnızca C Bölgesi'nde değil, Batı Şeria'nın tamamında işgalini derinleştirme ve yıkımlar gerçekleştirme imkanı elde ediyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde "kültürel miras, arkeolojik alanlar, çevresel riskler ve su kaynakları" gibi gerekçeleri öne sürerek işgal ettiği topraklarda kuracağı sivil idarelerle işgalini genişletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Filistinlilere ait yapılar, çevreye veya su kaynaklarına zarar verdiği iddiasıyla yıkılabilecek ya da arkeolojik değer taşıdığı gerekçesiyle müsadere edilebilecek.