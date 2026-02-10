NASA, Mars'ta yaşama dair en güçlü kanıtlardan birini buldu

Mart 2025'te bu kayaçlarda yaşamın ürünleri olarak bilinen uzun zincirli alkanlar tespit edilmişti. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Dr. Alexander Pavlov ve ekibi, söz konusu moleküllerin milyarlarca yıl yer altında kaldıktan sonra 78 milyon yıl önce yüzeye çıktığını saptadı.

Kozmik radyasyonun bu süreçteki yıkıcı etkisini hesaplayan bilim insanları, alkanların radyasyona maruz kalmadan önce günümüzdeki ölçümlerden en az 2 bin kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Buna göre, bir dönem Mars yüzeyinde milyonda 120 ila 7 bin 700 parça arasında organik madde bulunduğu tahmin ediliyor.

Gök taşları ve atmosferik olaylar yetersiz kalıyor

Araştırmacılar, bu denli yüksek bir organik yoğunluğun karbon zenginliğine sahip meteoritler, uzay tozları veya antik Mars atmosferindeki kimyasal çökelmelerle oluşamayacağını vurguluyor.

Çalışmada, hidrotermal bacaların bu molekülleri üretme ihtimali de değerlendirildi ancak 120 ppm ve üzerindeki bir yoğunluğun, bölgedeki karbonat oranlarıyla uyumsuz olduğu belirlendi.

Yaşamın izleri belirginleşiyor ancak kesin kanıt bekleniyor

Dünya'daki benzer yoğunluktaki alkanların tamamen canlı organizmalar tarafından üretildiği biliniyor. Bilim insanları Mars için de aynı durumun geçerli olabileceğini belirtmekle birlikte, henüz keşfedilmemiş kimyasal süreçlerin ihtimalini de dışlamıyor.

Perseverance aracının Cheyava Falls bölgesinde bulduğu kanıtların ardından, Yellowknife Bay bulguları antik Mars yaşamı lehine en güçlü ikinci kanıt olarak görülüyor.

Mars'tan örnek getirme misyonlarının bütçe kesintileri nedeniyle belirsizliğini koruması, roverların sunduğu bu verilerin uzun bir süre daha "en olası kanıt" olarak kalmasına neden olacak.