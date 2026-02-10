Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.02.2026 16:01

Doğudaki bazı iller için kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Doğudaki bazı iller için kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari'nin ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ile düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Başsavcılığın emanet bürosundan altın çalan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
AYM, "çocuğun üstün yararı gözetilmeden" verilen iade kararını hak ihlali saydı
17:36
THY Urumçi'ye sefer başlatacak
17:36
Şehit yakınlarından oluşan kafile umreye uğurlandı
17:20
Bakan Güler: Birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır
17:16
Filistin, İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e devlet liyakat nişanı verdi
17:04
Türk ve Moğol hekimlerce Moğolistan'daki ilk çocuk kemik iliği nakli gerçekleştirildi
Rusya'da serçe sayımı devam ediyor
Rusya'da serçe sayımı devam ediyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ