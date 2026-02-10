Bakan Güler: Birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır

Kilis Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Yaşar Güler, binlerce yıllık köklü tarih serüveninde Kilis'in birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, önemli olaylara şahitlik ettiğini söyledi.

Suriye'de patlak veren iç savaşla birlikte Kilis'in tarihsel bir sınavdan geçtiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Suriye'de devlet otoritesinin çöktüğü, sınırımızın hemen güneyinde kontrolsüz alanların oluştuğu bu süreçte, terör örgütleri ortaya çıkan boşluktan faydalanarak ülkemizi doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Sınır karakollarımız dahil şehir merkezine düşen roketler, maalesef can kayıplarına sebep olduğu gibi güvenlik riskini de artırmıştır. Tarlasına rahatça giremeyen çiftçiler, işine giderken endişe duyan esnaf geçici olarak başka illere göç etmek zorunda kalanlar olmuştur. Ancak devletimiz bu saldırganlığa karşı derhal gerekli tedbirleri almış, önce meşru müdafaa kapsamında saldırılara misliyle karşılık verirken, müteakiben sınır ötesi harekatların icrasına yönelmiştir."

Güler, bu zor dönemde Kilisli vatandaşların her zaman olduğu gibi yine devletine olan güveniyle ferasetli bir duruş sergilediğine değindi.

Sınır ötesi harekatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın terör örgütü DEAŞ'a ağır darbeler vurduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nın ise PYD/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu parçaladığını ifade eden Güler, bu harekatlarla Kilis'ten Gaziantep'e ve Hatay'a kadar uzanan sınır hattında güvenliğin yeniden tesis edildiğini hatırlattı.

Güler, bugün vatandaşların işine güvenle gidip, tarlasını ekip biçebilmesindeki en önemli tablonun, Mehmetçiğin sahadaki emsalsiz fedakarlığının doğrudan sonucu ve Türkiye'nin Suriye'de neden bulunduğunun da cevabı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuzun Suriye'deki varlığı asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak için üstlendiğimiz sorumluluğun bir gereğidir. Gelinen noktada herkes şunu görmüştür ki Türkiye yalnızca sınırlarında değil, sınır ötesinde de güvenliği tesis edip, istikrar üreten güçlü ve güvenilir bir ülkedir. Suriye'de rejimin sona ermesi ve yeni yönetimin göreve gelmesiyle bölge yeni bir döneme girmiştir. Kilis bu yeni dönemde yalnızca güvenliğin değil, başta Öncüpınar Sınır Kapısı olmak üzere ticari geçişlerin ve ekonomik canlanmanın da kilit merkezlerinden biri haline gelmektedir. Önümüzdeki dönemde, gümrük kapılarında ticari faaliyetlerin artması da, Kilis'in uzun vadeli kalkınmasına stratejik bir imkan sunacaktır."

Güler, tarih boyunca Gaziantep ve Kilis'in kaderinin Halep'ten, Halep'in kaderinin de Kilis ve Gaziantep'ten ayrı olmadığını anımsattı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'deki gelişmeleri uzun vadeli bir bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele aldıklarını ve Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı açısından da çok önemli gördüklerini vurgulayan Güler, "Artık gelinen aşamada YPG, PYD, SDG terör örgütünün 10 Mart ve 18 Ocak'taki anlaşma hükümlerine ivedilikle uyması, silahlı tüm unsurlarını feshederek bireysel ve denetlenebilir biçimde devlet kurumlarına entegre olması tek çıkar yoludur." dedi.

Güler, entegrasyon anlaşmasının uygulanmaya başlamasını memnuniyetle ve yakından takip ettiklerini söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı.

"Gerçek şu ki hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrarı için mutabakatın uygulanması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde adımların atılması bir tercih değil, zorunluluktur. Bir kez daha vurgulamak isterim ki dış desteklere bel bağlayarak 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi sekteye uğratmaya çalışanlara, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadele ve sınır güvenliğinde olduğu gibi Mavi ve Gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaya devam etmektedir."