Şehit yakınlarından oluşan kafile umreye uğurlandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Şehitlerimizin emanetlerini umreye uğurladık" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 60 ilden daha önce Umre ziyareti gerçekleştirmemiş olan şehit anneleri ve şehit eşlerini kutsal topraklara uğurladıklarını belirtti.

Eylül ayındaki ilk kafilede 21 ilden 61 şehit yakınının Umre ibadetini yerine getirdiğini, şimdiki kafilede ise 60 ilden 60 şehit yakınının Umrede olduğunu kaydeden Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah, ülkemizin 81 ilinden daha önce hiç kutsal topraklara gidememiş olan aziz şehitlerimizin yakınlarının, mukaddes beldeleri ziyaret etmelerini sağlayacağız.

Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Kıymetli şehit annelerimiz, fedakar şehit eşleri, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Rabbim sabrınızı ve metanetinizi kat kat mükafatlandırsın. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin."