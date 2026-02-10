Sultan 2. Abdülhamid Han'ı anma programı düzenlendi

Çemberlitaş'ta Sultan 2. Abdülhamid Han Türbesi'nde düzenlenen anma programına, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Abdülhamid Han'ın kabri başında dua edildi, katılımcılara lokum ikram edildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Gül, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim cennetinde kavuştursun. Kendisine, devletimize, milletimize ve ümmetimize yaptığı hizmetler için müteşekkiriz." diye konuştu.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın ise 2. Abdülhamid Han'ı anmak ve öğretim üyeleriyle türbesinde dua etmek için 3 yıl önce senato kararı aldıklarını hatırlattı.

Sultan 2. Abdülhamid'in, döneminde dünyaya örnek olacak birçok sağlık yeniliği yaptığını​​​​​​​ dile getiren Aydın, o dönem savaşlar, salgınlar, depremlerin olduğunu ve ülkenin koleradan, kuduzdan, şarbondan etkilendiğini vurguladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Abdülhamid Han’ın zorunlu aşılamalar, bakteriyoloji laboratuvarları ve dezenfeksiyon merkezleri gibi uygulamaların yanı sıra her salgın ve hastalığa yönelik dünyadaki yenilikleri ülkeye taşıyan birçok reforma öncülük ettiğini kaydeden Aydın, "Beyrut'tan Basra'ya, Makedonya'dan Yunanistan'a, Erzurum'dan Sivas'a, İzmir'den Girit'e bütün süreçlerdeki hastaneleriyle anmak ve yeni nesle ecdadının nasıl bir zaman diliminde, nasıl yönetim gösterdiğini anlatmak adına buradayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te SBÜ'yü kurduğunda, 2. Abdülhamid'in 1903'te açtığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasını, üniversiteye tevdi ettiğini anımsattı.

2. Abdülhamid Han adına "Sağlık Bilimleri Ödülü" verilecek

Bu yıl senato kararıyla farklı alanlarda Uluslararası 2. Abdülhamid Han Sağlık Bilimleri Ödülü verileceğini duyuran rektör Aydın, başvuruların mart ayında başlayacağını ve dereceye girenlere ödül olarak Hamidiye altını verileceğini açıkladı.

Gelecek yıl 10 Şubat'ta Sultan 2. Abdülhamid Han Türbesi'ndeki anma ve dua töreninden sonra sempozyum ve ödül töreni yapılacağını anlatan Aydın, "Bunun uluslararası öğrenci boyutu da var. Hizmet ödülü, teşvik ödülü, bilimsel ödül de var. Ulusal, uluslararası herkesin başvuracağı ve dünyada herkesin sonucunu merakla bekleyeceği Abdülhamid Han Sağlık Bilimleri Ödülü olacak." ifadelerini kullandı.