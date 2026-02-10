Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.
