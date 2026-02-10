Hafif Yağmurlu 4.9ºC Ankara
AA 10.02.2026 19:23

Çıldır Gölü'nde buz kırıldı, traktör suya gömüldü

Ardahan’da havaların ısınması nedeniyle Çıldır Gölü’nün yüzeyini kaplayan buzlar çözüldü. Hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıklarına çalışılan gölde traktör, çözülen buz sebebiyle göle gömüldü.

Çıldır Gölü'nde buz kırıldı, traktör suya gömüldü

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, bu yıl 10'uncusu yapılması planlanan "Altın At Kristal Buz Festivali"nin hazırlıkları başladı.

Hazırlıklar kapsamında Çıldır Belediyesince alanın düzenlenmesi için bir traktörle çalışma yapıldı.

Fatih Uzunkaya'nın kullandığı traktör, bir süre çalıştıktan sonra gölün festival mevkisinde buzun kırılması sonucu suya battı.

Çıldır Gölü'nde buz kırıldı, traktör suya gömüldü

Son günlerde etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle buz tabakasının yumuşadığı öğrenildi.

Sürücü yara almadan kurtulurken, traktör tamamen suya gömüldü.

Ardahan Buzlanma Kars Traktör Festival
