Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılıyor

NATO’nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek amacıyla oluşturulan "Müttefik Mukabele Kuvveti" (ARF) taahhütleri kapsamında, Türkiye stratejik bir görev üstleniyor.

66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen birliklerden teşkil edilen Muharebe Grubu, yaklaşık 3 hafta sürecek olan tatbikatta Türkiye'yi temsil edecek.

8 ülkeden 10 bin asker katılıyor

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, 8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Kuvvet Komutanlığı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikat, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.

TCG Anadolu ve yerli silahlar sahnede

Tatbikata Türkiye’den; 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, envanterdeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak.

İntikal süreci, 20 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’nin çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya’nın Emden Limanı’na ulaşan araç, gereç ve mühimmatlar, hava yoluyla bölgeye sevk edilecek personel ile buluşacak.

Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanına ulaştı. Tatbikata 2000 personel katılıyor.

Bergen Tatbikat Alanı’nda birlikte çalışabilirlik eğitimi

Lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk birliği, Almanya’daki Bergen Tatbikat Alanı’nda konuşlanacak. Mehmetçik, burada müttefik ülke personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarında ortak eğitimler gerçekleştiriliyor.

Tatbikat ile NATO kapsamındaki "birlikte çalışabilirlik" yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Bu dev organizasyon, NATO’nun yüksek hazırlık düzeyli kuvvetlerinin stratejik intikal kabiliyetini ölçerken, Türkiye’nin ittifak içindeki kritik rolünü ve teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koyacak.