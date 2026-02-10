Hafif Yağmurlu 3.7ºC Ankara
AA 10.02.2026 20:06

İsrail işgali, Batı Şeria'da giderek derinleşen eğitim krizine yol açıyor

İsrail’in Filistin’e ait vergi gelirlerine el koyması, saldırı ve baskınları işgal altındaki Batı Şeria’da özellikle son iki yılda giderek derinleşen bir eğitim krizine sebep oldu.

İsrail işgali, Batı Şeria'da giderek derinleşen eğitim krizine yol açıyor

İsrailli ve Filistinli aktivistlerden oluşan "Combatants for Peace" (Barış için Savaşanlar) sivil toplum kuruluşunun Nablus kentinde organize ettiği basın turunda Filistinli eğitimciler, öğrenciler ve veliler işgalin neden olduğu sorunları anlattı.

Eğitim krizini tetikleyen en önemli unsurun Filistin’e ait vergi gelirlerine İsrail tarafından el konulması olduğunu söyleyen Filistinli eğitimci Ayşe Hatip, Filistin Yönetimi’nin öğretmen maaşlarında yüzde 40 kesintiye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

İsrail’in vergi gelirlerine el koyması nedeniyle öğretmenlerin maaşlarının sadece yüzde 60'ını alabildiğini belirten Hatip, Filistin Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda yalnızca 3 gün eğitim verilebildiğini kaydetti.

Hatip, çok sayıda erkek öğretmenin ailesini geçindirmek için başka iş kollarında çalışmaya başladığını belirtti.

Çocukları Muhammed ve Ahmet'in daha iyi bir eğitim almasını istediğini söyleyen Hüseyin el-Hac, İsrail işgalinin sebep olduğu kötü ekonomik koşulların daha iyi bir eğitime engel olduğunu vurguladı.

Filistinli öğrenci Zeyd'in annesi ise İsrail’in düzenlediği baskın ve saldırılar nedeniyle bazen bir hafta bazen bir ay boyunca çocuklarının okula gidemediğini aktardı.

Combatant for Peace’den yapılan açıklamada ise son iki yıldır, ciddi hareket kısıtlamaları, yoğunlaşan askeri saldırı ve baskınlar ve Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddet eylemlerinin eğitimi ciddi oranda kötü etkilediği vurgulandı.

Düzensiz veya kısmi ödeme yapılan öğretmenlerin yalnızca 3 gün eğitim vermek zorunda kaldığı işgal altındaki Batı Şeria’da öğrencilerin akademik başarısının düştüğü, ruh sağlığının bozulduğu ve okulu terk ederek küçük yaşta çalışmaya başladığı belirtildi.

Nablus Valisinden İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin artan şiddetinin öğrencilerin canına kastettiği vurgusu

Gazetecilere konuşan Nablus Valisi Gassan Daglas ise İsrail askerlerinin şiddet ve saldırılarının öğrencilerin canına mal olduğunu ve Filistinli çocukların eğitimini ciddi anlamda sekteye uğrattığını söyledi.

Geçen yıl 19 öğrencinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü ve 240’ının ise yaralandığını belirten Daglas, İsrail askerlerinin öldürdüğü bazı öğrencilerin cenazelerini teslim etmediğini söyledi.

Artan Yahudi yerleşimci şiddetine de değinen Daglas, Nablus’ta son iki ayda üç okulun kundaklandığını söyledi.

Vali Daglas, tüm bu saldırı ve şiddet olaylarının ailelerin çocuklarını okula göndermeye korkmasına yol açtığını kaydetti.

Batı Şeria İsrail
