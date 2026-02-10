Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
Dünya
AA 10.02.2026 16:47

NATO: Avrupalı müttefikler komuta yapısında daha belirgin rol üstlenecek

NATO, müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde üst düzey askeri sorumlulukların yeni dağılımı konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, "en yeni üyeleri de dahil Avrupalı müttefiklerin, İttifakın askeri liderliğinde daha belirgin rol üstleneceğini" bildirdi.

NATO: Avrupalı müttefikler komuta yapısında daha belirgin rol üstlenecek

Yeni anlaşmaya ilişkin NATO'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşmanın NATO içinde sorumlulukların daha adil paylaşılmasına yönelik değişimin parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Anlaşmayla, Avrupalı müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, "(Anlaşma) Aynı zamanda ABD’nin, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünün korunması da dahil NATO’nun komuta ve kontrol yapısına bağlılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'nin halihazırda ABD’nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığını devralacağı, İtalya'nın ise yine şu anda ABD’nin liderliğinde bulunan Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığının komutasını üstleneceği kaydedildi.

Almanya ve Polonya'nın, Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığını dönüşümlü olarak yöneteceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu düzenlemeyle, kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç Müşterek Kuvvet Komutanlığının tamamı Avrupalılar tarafından yönetilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin halihazırda komutasını yürütmekte olduğu Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlığına ilave olarak Müttefik Deniz Komutanlığının sorumluluğunu da üstleneceği aktarılarak, "Söz konusu değişiklikler, mevcut personel rotasyon takvimiyle uyumlu şekilde gelecek yıllarda kademeli olarak hayata geçirilecek." bilgisi paylaşıldı.

