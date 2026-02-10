Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
AA 10.02.2026 15:21

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te kuralar çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te inşa edilecek 1419 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te kuralar çekildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde yaşanılan büyük yıkımın milletçe hafızalara kazınan derin bir acı olduğunu anımsattı.

Konut seferberliğiyle yeni bir adım atıldığını ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

"Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla her şartta vatandaşının yanında olmaya devam etmektedir. Sosyal konut projeleri dar gelirli vatandaşlarımızdan gençlerimize, emeklilerimizden şehit yakınları ve gazilerimize kadar toplumun her kesimini kucaklayan sosyal devlet anlayışının en güçlü ve en somut yansımalarından biridir. Bugün kurasını çekeceğimiz bu konutlar yalnızca birer yapı değil, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, ailelerimizin huzur bulacağı, komşulukların güçleneceği, sosyal hayatın canlanacağı sıcak yuvalardır. Aynı zamanda sağlamlığıyla güven veren, planlı ve modern yapısıyla nitelikli yaşam alanlarıdır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve TOKİ Başkanlığımızın çalışmalarıyla ilimize yakışır yatırımlar hayata geçirilmeye devam etmektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi ise Türkiye'nin geleceği için atılan adımların sevincini birlikte paylaştıklarını ifade etti.

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da konutların yalnızca barınma alanları olarak değil, okulları, camileri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla planlı ve yaşanabilir şehirler anlayışıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Hak sahiplerinden gazi Sadettin Akay da herkesin ev sahibi olmasını diledi.

96 yaşındaki Adil Albayrak ise "Yüzyılın Konut Projesi"nin sevindirici olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in duasının ardından protokol ile programa katılan vatandaşların çocukları kura çekimi yaptı.

Engelliler ile şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu başvuru sahipleri, Bilecik'te 450, Bozüyük ilçesinde 450, Gölpazarı ilçesinde 115, İnhisar ilçesinde 74, Osmaneli ilçesinde 110, Pazaryeri ilçesinde 100, Söğüt ilçesinde 100 ve Yenipazar ilçesinde 20 konutun kura heyecanını yaşadı.

Törene, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, kurum müdürleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Konut Bilecik
