TRT Haber 10.02.2026 12:17

Meteoroloji'den denizlerde "fırtına" uyarısı

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde "fırtına" uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Türkiye'yi çevreleyen denizlerin bir bölümünde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün gün boyu doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz'deki fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

