Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.02.2026 10:32

Erzurum'da 'Uzlaştırma Ormanı' oluşturulacak

Erzurum'da, uzlaştırma dosyalarında tarafların özgür iradeleriyle yapacakları fidan bağışları sayesinde "Uzlaştırma Ormanı" oluşturulacak.

Erzurum'da 'Uzlaştırma Ormanı' oluşturulacak

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık tarafından "Bir Uzlaşma, Binlerce Fidan, Bir Gelecek" projesi hazırlandı.

Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen projenin protokol imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve Cumhuriyet Savcısı Duygu Silahşör Kısa katıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, uzlaştırma dosyalarında tarafların özgür iradeleriyle fidan bağışı konusunda anlaşmaları halinde "Uzlaştırma Ormanı" oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında uzlaştırma süreçlerinin yalnızca hukuki bir sonuçla değil, topluma, doğaya ve geleceğe katkı sunan manevi bir edimle (davranış) sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Her bir fidanın uzlaşmanın kalıcı bir izine dönüşeceği projeyle, Erzurum'un kırsal yapısı ve sert iklim koşulları dikkate alındığında, ağaçlandırma çalışmalarıyla kırsal alanların yeşillendirilmesi, oksijen miktarının artırılması ve çığ ile heyelan risklerinin azaltılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 630 hektarlık alan ağaçlandırılacak.

ETİKETLER
Erzurum Fidan Ağaçlandırma Orman
Sıradaki Haber
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Anket: Almanların yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit olarak görüyor
12:22
Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi
12:23
Meteoroloji'den denizlerde "fırtına" uyarısı
12:19
İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yönelebiliyor
12:11
KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri desteklenecek
12:08
BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ