Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.02.2026 11:50

Bakan Tunç: Yeni bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur" ifadesini kullandı.

Bakan Tunç: Yeni bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, milletin ortak talebi ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koyduğunu belirtti.

 

Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir."

Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan çirkin hakareti kınayan Tunç, başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı Anayasa Yargı Reformu
Sıradaki Haber
Narkotikte "Avcı" dönemi: Yapay zeka destekli ilk operasyonda 305 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Anket: Almanların yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit olarak görüyor
12:22
Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi
12:23
Meteoroloji'den denizlerde "fırtına" uyarısı
12:19
İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yönelebiliyor
12:11
KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri desteklenecek
12:08
BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ