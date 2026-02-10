Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 10.02.2026 13:32

Suudi Arabistan ile dev Gökbey anlaşması

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan ile dev Gökbey anlaşması

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı.

Bu doğrultuda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı.

Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.

Suudi Arabistan'ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor.

GÖKBEY'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

ETİKETLER
Gökbey Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı
13:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz
13:38
Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor
14:27
Teknofest 2026'da denizlerde otonom rekabet başlıyor
13:19
Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto eden 9 kişi yargılanacak
13:11
Katil İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti
Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ