MKE ürünlerine Suudi Arabistan yolu görünüyor

Dünyanın en önemli savunma sanayii organizasyonlarından biri olarak kabul edilen World Defense Show 2026 devam ediyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kapılarını açan etkinlikte çok sayıda Türk firması da dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey heyetleri ağırlıyor.

Son dönemlerde geliştirdiği ucuz ve son derece etkili sistemlerle anılan ve bu kapsamda önemli ihracat başarıları da yakalamaya başlayan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) de fuarın en ilgi gören markalarından biri.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, TRT Haber’e yaptığı açıklamada gerek Suudi Arabistan ile atılması muhtemel imzalar gerek mevcut ürünlerde yapacakları geliştirmeler gerekse de Mayıs ayında düzenlenecek SAHA EXPO 2026 hedeflerine yönelik önemli detaylar paylaştı.

MKE TOLGA’ya yeni özellikler kazandırılacak

Türk güvenlik güçleri için çok önemli bir açığı doldurmakla kalmayıp farklı ülkelere de ihraç edilme başarısını gösteren MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Riyad’daki etkinlikte de hayli ilgi gördü.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, son dönemlerde çıkardıkları ürünler ve ortaya koydukları çözümlerle sahadaki dengeleri doğrudan etkilediklerini belirtti. Ürünler her ne kadar iyi olsa da geliştirme faaliyetlerinin de asla durmadığına dikkati çeken Keleş, “Örneğin TOLGA’ya yeni sistemler ekleyeceğiz. Yönlendirilmiş enerji kabiliyetleri, yeni silahları ve mikrodalga adını verdiğimiz yeni bir sistemle TOLGA çok daha üst düzey bir ürün haline gelecek. Bunu da çok kısa bir sürede tamamlamış olacağız.” bilgisini paylaştı.

“Suudi Arabistan MKE için önemli bir pazar”

Suudi Arabistan’ı özellikle savunma sanayiinde kendi yeteneklerini kazanmaya çalışan bir ülke olarak tanımlayan İlhami Keleş, Türkiye’nin paylaşımcı yaklaşımıyla Riyad için ‘en iyi partnerlerden biri’ olduğunun altını çizdi.

MKE’nin Suudi Arabistan’da ilerleyen bir süreci olduğunu anlatan Keleş, “Belki 3 ya da 4 projeyi imzaya dökme fırsatımız olabilir. BORAN ihracatı için de teklif sürecimiz var. Yine top mühimmatıyla ilgili birtakım çalışmalarımız bulunuyor.” ifadesini kullandı.

“SAHA EXPO 2026’da MKE standı sürprizlerle dolu olacak”

MKE olarak kısa zamanda çok ciddi bir mesafe kat ettiklerini de sözlerine ekleyen İlhami Keleş, Mayıs ayında İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek SAHA EXPO 2026 organizasyonunda da kamuoyuna ilk kez duyuracakları çok sayıda proje olduğunun altını çizdi.

Hali hazırda MKE tarafından üretilen hiçbir ürünü SAHA EXPO 2026’da rafa koymayı düşünmedikleri kaydeden Keleş, “Standımızdaki her şeyin yeni olmasını planlıyoruz. Orada çok önemli sürprizlerimiz olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.