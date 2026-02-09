TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemlerde hız kazanan savunma sanayiindeki iş birliği yakın zamanda çok daha yukarılara tırmanacak gibi görünüyor… Türk savunma sanayiinin başrol oyuncularından olan TUSAŞ bu noktada önemli bir köprü olmaya hazırlanıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 organizasyonunda TRT Haber’e özel önemli açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu, Suudi Arabistan’ın KAAN ilgisine geçmeden önce önemli bir parantez açıyor. Bu projenin çok sayıda dost ve kardeş ülkeyi bir araya getiren değerli platform olduğunun altını çiziyor.

Yakın zamanda Endonezya’nın projeye katıldığını anımsatıyor Demiroğlu ve Suudi Arabistan ile uzun zamandır devam eden görüşmelerin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerdeki Riyad ziyaretiyle en üst seviyeye taşındığını anlatıyor.

Gelinen noktada Suudi yetkililerle ‘hangi modelde ilerleneceği’ konusunu detaylandırdıklarını vurguluyor Demiroğlu ve “Burada üretim, satın alma ya da her ikisinin karışımı gibi seçenekler mümkün. Süreç onların istek ve vizyonlarına göre son halini alacak. Bu sene içerisinde somut bir adım atılmasını bekliyoruz.” diyor.

[Türkiye ile Suudi Arabistan KAAN'ın satışı konusunda nihayi karara varmak üzere.]

“Üretim hattı kurmamız için 50 ve üzeri adet gerekiyor”

Elbette bu noktada akla gelen ilk soru ‘Suudi Arabistan’ın kaç adet KAAN almak istediği?’ oluyor. TUSAŞ Genel Müdürü net bir rakam vermiyor ancak sürecin nereye evrileceğine dair son derece kritik bir çerçeve çiziyor:

“Bilindiği gibi örneğin 20 KAAN ya da 20 GÖKBEY için burada bir üretim hattı kurmak makul değil. Bu rakamların yüksek olması lazım.

Yapılan çalışmalarda üretim hattı için 100 adet ve üzeri iyi bir rakam olarak kabul ediliyor. TUSAŞ olarak biz bunu 50’ye kadar çekebiliyoruz. Yani burada bir üretim hattı kurmamız için en az 50 KAAN ve en az 50 GÖKBEY alınması gerekiyor. Suud tarafıyla bunları da konuşuyoruz. Onların da böyle bir isteği var. Nihai sonucu hep birlikte göreceğiz.”

[TUSAŞ elindeki Şimşek'ten daha gelişmiş bir platformu Mayıs ayının ilk günlerinde kamuoyuna tanıtacak.]

“Mayıs ayında en az iki yeni platformu ilk kez duyuracağız”

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Elinizdeki insanlı ve insansız platformları birlikte kullanma konusunda hangi noktadasınız?” sorumuza ise KAAN ile ANKA-3 başta olmak üzere platformların birbiriyle iletişim kurması, atış yapılması ve yönlendirilmesi konusunda çalışmaların hızla ilerlediği yanıtını verdi.

“KAAN envantere girmeden diğer platformlarla konuşma, yönlendirme, atış yapabilme ve sürü konseptlerinin yönetilmesi gibi hususların tamamı hazır olacak.” diyen Demiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Elbette farklı alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayının hemen başında SAHA İstanbul organizasyonu düzenlenecek.

Orada TUSAŞ olarak Kamikaze İnsansız Hava Aracı konusunda birkaç ürün sergilemeyi planlıyoruz. Hepsi mi olur bir kısmı mı göreceğiz… Ayrıca helikopter çalışmalarımız kapsamında da hem insanlı hem insansız alanda yeni ürünleri ilk kez kamuoyuna duyuracağız.”