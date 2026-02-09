Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.02.2026 09:32

Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

AK Parti milletvekilleri, doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

"Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

15 yaş altına sosyal medya hesabı yasaklanıyor

15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemenin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.

TBMM Sosyal Medya
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
