Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin video mesaj yayımladı.

Videoda, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı uyaranlara dikkati çekmek için saklambaç oyunundan bahseden Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her 8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz? Sosyal medya ve oyunlarla tanıştıkları 'haz' ve 'hız' duygusu farkında olmadan onları daha sabırsız, çabuk sıkılan ve mutsuz bireylere dönüştürebiliyor. Artık her şeyin hemen olmasını istiyorlar. Oysa gerçek hayatta her 8 saniyede bir mutlu olamayız, her istediğimizi anında gerçekleştiremeyiz. Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmamaları için gelin hep birlikte dur diyelim."