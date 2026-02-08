Hafif Yağmurlu 5.7ºC Ankara
Türkiye
AA 08.02.2026 23:32

Bolu-Seben kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Bolu’nun Seben ilçesinde aşırı yağışın neden olduğu heyelan sebebiyle Bolu–Seben İl Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Bolu-Seben kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 20.16 sıralarında, Bolu–Seben İl Yolu’nun 14 ile 26’ncı kilometreleri arasında, Korucuk Köyü mevkisinde aşırı yağışlara bağlı olarak heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle söz konusu yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince bölgede gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı.

Kapanan yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmaların, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Bolu Trafik
