Yeni haftada yağışlı hava hakim olacak

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yeni haftada ülke genelinde yağışlar etkili olacak.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış görülecek. Yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor..

Yağışlı hava, salı ve çarşamba günü de ülke genelinde etkisini sürdürecek..

Bugün ve yarın Marmara Bölgesinde Kuzey doğu yönünden rüzgar kuvvetli esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bir uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı. Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Başkent Ankara'da bir hafta boyunca yağmur etkisini sürdürecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek.

Bu hafta İstanbul'da Çarşamba günü hariç, her gün yağmur yağacak. Hava sıcaklığının 12 derece olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise hava sıcaklığı 17 dereceyi bulacak