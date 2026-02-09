Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.02.2026 00:38

Yeni haftada yağışlı hava hakim olacak

Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yurt genelinde ise yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sağanak yağış İç Anadolu'nun yüksek bölgeleri, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak.

Yeni haftada yağışlı hava hakim olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yeni haftada ülke genelinde yağışlar etkili olacak.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış görülecek. Yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor..

Yağışlı hava, salı ve çarşamba günü de ülke genelinde etkisini sürdürecek..

Yeni haftada yağışlı hava hakim olacak

Bugün ve yarın Marmara Bölgesinde Kuzey doğu yönünden rüzgar kuvvetli esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bir uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı. Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Başkent Ankara'da bir hafta boyunca yağmur etkisini sürdürecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek.

Bu hafta İstanbul'da Çarşamba günü hariç, her gün yağmur yağacak. Hava sıcaklığının 12 derece olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise hava sıcaklığı 17 dereceyi bulacak 

ETİKETLER
Sağanak Yağış Fırtına Meteoroloji Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Bolu-Seben kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:24
Japonya’nın ilk kadın başbakanı ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı
23:40
Bakan Memişoğlu: Primer sezaryen oranını bir senede yüzde 12 azaldı
23:34
Bolu-Seben kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
23:29
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
22:15
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
22:13
Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
Türk savunma sanayii firmaları World Defense Show'da
Türk savunma sanayii firmaları World Defense Show'da
FOTO FOKUS
Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ