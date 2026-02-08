Hafif Yağmurlu 6.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.02.2026 18:37

Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirten Özarslan, "Artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendisine ilişkin sistemli bir algı ve dedikodu faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve küfür ettiğini vurgulayan Mesut Özarslan, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? diye sordu, "Artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, açıklamasında "Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında ne Allah yolu, ne vatan ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiçbir şey kalmamış" ifadelerine yer verdi.

Ankara CHP
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı: 7 ilde 25 bin 985 konut
Türk savunma sanayii firmaları World Defense Show'da
