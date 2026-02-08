Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendisine ilişkin sistemli bir algı ve dedikodu faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve küfür ettiğini vurgulayan Mesut Özarslan, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? diye sordu, "Artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, açıklamasında "Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında ne Allah yolu, ne vatan ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiçbir şey kalmamış" ifadelerine yer verdi.