AA 10.02.2026 13:32

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak, Gazze gibi çatışma bölgelerine asker konuşlandırılması planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşlandırılacak askerlere ilişkin hazırlıkların başladığını kaydeden Maruli Simanjuntak, öte yandan, görev yerleri ya da tarihlerinin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Maruli Simanjuntak ayrıca, asker sayısına ilişkin görüşmelerin halen sürdüğünü vurgulayarak, "5 bin ila 8 bin personeli bulabilir. Her şey halen müzakere aşamasında, sayılara ilişkin henüz kesinlik yok." ifadesini kullandı.

Endonezya'nın, Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı öne sürülmüştü

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücünün (ISF) bölgeye konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.

