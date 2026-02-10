Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
Dünya
AA 10.02.2026 13:39

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli gazeteci Muhammed Rıdvan'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Beyt Decn köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, evine zorla girdiği Filistinli gazeteci Rıdvan'ı gözaltına aldığı ve evdeki eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

OKUMA LİSTESİ