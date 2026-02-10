İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Beyt Decn köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, evine zorla girdiği Filistinli gazeteci Rıdvan'ı gözaltına aldığı ve evdeki eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.