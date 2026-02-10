Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.02.2026 14:35

Bakan Göktaş'tan Adana ve Mersin'deki sele ilişkin açıklama: 33,5 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana ile Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 33,5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Bakan Göktaş'tan Adana ve Mersin'deki sele ilişkin açıklama: 33,5 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta başlayan ve devamında Adana ve Mersin'i etkisi altına alan sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Sel ile ilgili gelişmelerin titizlikle takip edildiğini, afetten zarar gören hanelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Göktaş, "Adana ve Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana SYDV'ye 25 milyon lira, Mersin SYDV'ye de 8,5 milyon lira olmak üzere 33,5 milyon lira tutarında kaynak aktardık" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Yardımlar Adana Mersin
