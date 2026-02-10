Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
TRT Haber 10.02.2026 14:00

ASELFLIR 600 bu yıl envantere giriyor: Daha iyisi de yolda

Türk savunma sanayiinin taşıyıcı kolonlarından ASELSAN yoluna dolu dizgin devam ediyor. Seri üretimde olan MURAD AESA radar bu yıl envantere giriyor. Çelik Kubbe’ye yeni oyuncular eklenmesi, ASELFLIR 600’ün envantere dahil olması ve daha kabiliyetli bir sistem için kolların sıvanması gelecek yıllarda ASELSAN’ı sıkça duyacağımız anlamına geliyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
Türkiye’nin savunma sanayii teknolojilerindeki dünya markalarından biri olan ASELSAN önümüzdeki dönemde de adından sıkça söz ettirecek projeler için kolları sıvadı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın ev sahipliğinde devam eden World Defense Show 2026’da TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ‘Çelik Kubbe’ projesinin ve ‘entegre hava savunma’ yaklaşımının dünya genelinde benimsendiğine değinen Akyol, bu alanda dünyaya özgün çözümler sunan bir noktaya ulaştıklarını belirtti.

ASELSAN, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi'ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine entegre ederek ilk kez World Defense Show fuarında sergiledi. Foto: AA[ASELSAN, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi'ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine entegre ederek ilk kez World Defense Show fuarında sergiledi. Foto: AA]

Çelik Kubbe’ye yeni oyuncular eklenecek

Dünyadaki harp ortamlarını çok yakından takip ettiklerinin ve buna göre güncellemeler yaptıklarının altını çizen Akyol, bu doğrultuda çok yakın bir gelecekte Çelik Kubbe’ye yeni oyuncuların ekleneceğini ifade etti.

KORKUT’un 25 ve 30 mm versiyonlarının önümüzdeki günlerde vitrine çıkacağını açıklayan Akyol, “Ayrıca yüksek irtifadaki yeni tehditlere karşı da Siper’in yeni versiyonlarını çalışıyoruz. Tabi üretmekle kalmayıp çoklu sayıda teslimat gibi bir hedefimiz de var. Çelik Kubbe’de bu yıl 100’den fazla ürün teslim etmeyi planlıyoruz. Gelecek senelerde bu rakam katlanarak artacak.” bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan’a farklı ASELSAN ürünleri de ihraç edilecek

Fuar kapsamında Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladıklarını anlatan Akyol, bu ülkede ASELSAN imzalı binlerce kalem ürün olduğunu ancak son sözleşmeyle buna yeni ürünler ve yeni ürün aileleri ekleneceğini açıkladı.

Kamuoyunda sıkça merak edilen AESA radarlar için de ayrı bir parantez açan Akyol, “AESA bir radar teknolojisi. Sadece uçaklara ya da İHA’lara takılan bir ürün değil. Hava savunma araçlarımızda da AESA teknolojisi var. Bu teknolojiye dayalı radarlarımız Türkiye’de operasyonel olarak kullanılıyor. Ayrıca 2’den fazla ülkede de bu ürünlerimiz aktif kullanılıyor.” ifadesini kullandı.

ASELSAN’ın geçtiğimiz yıl 6 farklı platforma AESA entegrasyonunu tamamladığı bilgisini paylaşan Akyol, şöyle devam etti:

“Tabi bir de AESA burun radarı meselesi var. Seri üretim hattımızdan devamlı MURAD AESA radarı çıkıyor. Bu yıl KIZILELMA envantere girdiğinde MURAD AESA radar da envantere kazanılmış olacak.

Dünyanın sahip olduğu AESA teknolojisi neyse onun fazlası bizde var. Elbette çalışmalarımız devam ediyor. Daha yüksek çıkış gücü ve daha uzun mesafeler için çalışıyoruz. Ama bugün elimizdeki radar dünyadaki en iyi örneklerle aynı işi yapıyor. Tekrar ediyorum onlardan artısı var, eksiği yok.”

ASELSAN imzalı MURAD AESA Radar seri üretime girdi. [ASELSAN imzalı MURAD AESA Radar seri üretime girdi. ]

Operasyonel konseptlere özel yeni üretimler olacak

Türkiye’nin elektro-optik gözetleme serüvenini “Ambargoyla başladık, sonra ilk kez yaptık, ardından daha iyisini yaptık ve şimdi tur bindirme gayreti içindeyiz.” diye özetliyor Ahmet Akyol.

Kendi alanında dünyanın en iyilerinden kabul edilen ASELFLIR 600’ün bu sene envantere gireceğini sözlerine ekleyen Akyol, “İyiyi daha fazla geliştirmek bizim görevimiz. Yeni yetenekler için çalışıyoruz. Operasyonel konseptlere özel kameralar geliştiriyoruz. Yeni kamera geliştirme çabalarımız var. Devletimiz izin verdiğinde bunun da detaylarını paylaşırız.” şeklinde konuştu.

ASELSAN imzalı kalp-akciğer makinası envantere girecek

ASELSAN dendiğinde akla elbette savunma sanayii geliyor ancak Genel Müdür Ahmet Akyol ulaşım ve sağlıkta da çok ciddi ürünler ortaya koyabildiklerine işaret ediyor.

Türkiye’nin ilk milli hızlı treninin ASELSAN teknolojileriyle donatılacağını anlatan Akyol, “Sağlık tarafına da ciddi yatırımlarımız var. Bu sene kalp-akciğer makinamızın envantere girmesini hedefliyoruz. Her yıl birkaç ürün daha ekleyeceğiz. Amacımız ülkemizi tıbbi cihaz alanında tamamen milli sistemlerle desteklemek. Ayrıca bu yıl sağlık alanında iki ürün daha envantere girecek.” diyerek sözlerini tamamladı.

