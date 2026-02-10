Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.02.2026 12:04

Yurt genelinde kuvvetli yağış ve lodos fırtınası bekleniyor

Türkiye genelinde perşembe ve cuma günü lodosla birlikte kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında "çok kuvvetli" olması beklenen yağışlara karşı sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, hafta ortasında hava şartlarının sertleşeceği öngörülüyor. 

Verilere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen, yağışlı sistem ülke genelinde etkili olmayı sürdürecek. Ayrıca perşembe ve cuma günü lodos etkili olacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Perşembe günü, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın (lodos) hızının yer yer fırtına seviyesine çıkması bekleniyor. Rüzgarla birlikte; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde "çok kuvvetli" sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağışların etkili olacağı, Ankara'da sıcaklığın 9/11, İstanbul'da 14/16 derece dolaylarında seyredeceği öngörülüyor.

Yurt genelinde kuvvetli yağış ve lodos fırtınası bekleniyor

Cuma günü yağışlı sistem etkisini artıracak. Akdeniz, Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ayrıca toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü lodosun da etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının cuma günü; İstanbul’da 16, Ankara’da 11, İzmir’de ise 17 dereceye kadar çıkması beklenirken, kuvvetli rüzgarın yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin pazar günü etkisini azaltarak yurdu terk etmesi, ancak hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak yeniden etkili olması bekleniyor.

OKUMA LİSTESİ