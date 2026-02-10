Narkotikte "Avcı" dönemi: Yapay zeka destekli ilk operasyonda 305 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber devriye ekipleriyle koordineli olarak yürüttüğü 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu ticaretinin dijital ayağına darbe vuran dev bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticaretini anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarına taşıyan şebekeler tek tek tespit edildi.

"Avcı" zehir tacirlerini izledi

Operasyonun en dikkat çekici detayını ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Avcı" projesi oluşturdu.

Türkiye’de yapay zeka destekli ilk uyuşturucu operasyonu olma özelliğini taşıyan bu süreçte, "Avcı" uygulaması sayesinde dijital dünyadaki milyonlarca veri analiz edildi.

Yapay zeka algoritmaları; şüphelilerin polisiye tedbirlerden kaçmak için kullandığı yöntemleri, gizli kullanıcı adlarını ve şifreli yazışma kalıplarını çözümledi. Kendilerini gizlemek için sürekli kimlik bilgisi değiştiren ve 24 saat esasına göre faaliyet gösteren şüpheliler, "Avcı"nın radarına takılmaktan kurtulamadı.

Şifreli gruplar ve referanslı üyelik sistemi deşifre edildi

Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu, şebekenin işleyişine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, uyuşturucu arzını sağlamak amacıyla anlık mesajlaşma uygulamalarında "uçtan uca şifreli" kapalı gruplar kurdukları belirlendi.

Bu gruplara sadece özel davet veya referansla üye kabul edildiği, uyuşturucu sevkiyatının ise "güvene dayalı kurye ağı" üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Dijital platformlarda yönetici ve moderatör olarak görev yapan şahısların, yapay zeka destekli teknik takip sayesinde gerçek kimliklerine ulaşıldı.

14 ilde eş zamanlı baskın

"Avcı" projesiyle kimlikleri ve adresleri belirlenen zanlılara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak uyuşturucu ile mücadelenin hem sahada hem de dijital mecralarda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yerli ve milli yazılım: Avcı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Avcı" projesi/uygulaması, dijital dünyadaki suçlarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla hayata geçirildi.

Avcı ile özellikle siber suçların işlenmeden önlenmesi veya işlendikten sonra faillerin hızlıca tespit edilmesi hedeflendi.

Emniyet güçlerinin dijital mecrada "gözü ve kulağı" olacak olan Avcı ile, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, provokatif paylaşımlar ve dijital ayak izi takibi gibi alanlarda suçlular takip edilerek deşifre edilecek.