Dünya
AA 10.02.2026 12:05

BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin örgüte olan yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ne kadarını ve ne zaman ödeyeceğini beklediğini açıkladı.

BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz arasında, ABD'nin BM'ye olan borçlarının ödenmesine ilişkin uzun süredir temasların sürdüğünü belirtti.

BM'nin mali işlerden sorumlu biriminin de ABD'li yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten Dujarric, "Ödemelerin ne zaman ve hangi tutarda yapılacağını görmeyi bekliyoruz." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği ise Başkan Donald Trump yönetiminin gelecek haftalarda borçların bir kısmı için ön ödeme yapmayı planladığını ancak nihai tutarın henüz netleşmediğini bildirdi.

BM yetkililerine göre ABD'nin, BM'nin düzenli bütçesine yaklaşık 2,2 milyar dolar, barışı koruma operasyonları bütçesine ise yaklaşık 1,8 milyar dolar borcu bulunuyor.

Guterres, geçen hafta üye ülkelere gönderdiği mektupta, yeterli ödeme yapılmaması halinde BM'nin düzenli bütçesindeki nakdin temmuz ayına kadar tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler ABD
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Müzakereler konusunda çaba gösteren Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
