Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2026 11:50

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Müzakereler konusunda çaba gösteren Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölge ülkelerinin müzakereler konusunda iyi niyetli yaklaşımını değerli bulduklarını belirterek, "Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Müzakereler konusunda çaba gösteren Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

İran basınına göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkinde açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerinin müzakerelere ev sahipliği yapmak istediklerini ve bu çabaları kıymetli bulduklarını vurgulayan Bekayi, "Biz müzakereleri hem geçmiş dönemdeki tecrübelere dayanarak hem de çeşitli sebeplerden dolayı ABD'nin haziran ayında müzakere masasını dağıttığı yerde, Umman'da yapılmasını istiyorduk. Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bekayi, bölge ülkeleri ile devamlı diyalog halinde olduklarını ve yine bölge ülkelerinin, gerilimleri azaltma noktasında önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, "İran'ın çıkarlarını diplomasi yoluyla korumak istiyoruz." dedi.

"Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, özellikle ABD'deki lobicilik faaliyetlerine dikkati çekerek, "Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir. Bölgenin zarara uğramasına neden olan baskıcı girişimlerden bağımsız hareket etme kararı da ABD'nin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ABD'nin Batı Asya'da karşılaştığı politik sorunların, İsrail'in bu bölgedeki girişimlerine destek vermesinden kaynaklandırdığını söyledi.

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi"

İran'ın "zaman kazanma" niyetiyle müzakere masasına oturduğu yönünde eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi olur. Yaptırımların kaldırılması bizim için oldukça önemli. Bu nedenle zaman kazanma şeklindeki söylemlerin bir anlamı yok."

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Monaco, diplomasız teknik direktörü için her maç 25 bin euro ödüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Anket: Almanların yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit olarak görüyor
12:22
Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi
12:23
Meteoroloji'den denizlerde "fırtına" uyarısı
12:19
İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yönelebiliyor
12:11
KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri desteklenecek
12:08
BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ