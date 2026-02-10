Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere dronlu denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde 1 saat boyunca yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yaptı.

Yapılan denetimde yayalara yol vermeyen 38 sürücüye toplamda 159 bin lira para cezası kesildi.

Sürücülerin savunması "farkında değildim"

Sürücülerden Ali Haydar Alan, "Sosyal medyada böyle şeyler görüyoruz, kendimi böyle bir şeyin içerisinde bulmak garip oldu açıkçası. Normal gidiyordum, yayayı da görmedim zaten. İlk defa ceza yedim, hayatımda başka cezam yok" açıklamasını yaptı.

Taksi sürücüsü Cüneyt Karaalp ise "Farkında değildim, yoksa ben de isterdim yol vermeyi" diye konuştu. Yolcu otobüsü sürücüsü Mustafa Talat ise yayaları fark etmediğini dile getirdi