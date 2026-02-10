İzmir'de güvercin kümesinde 124 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir ikamette ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin giriş katında bulunan güvercin kümesinde arama yaptı.
Aramada, kümese gizlenmiş 124 ruhsatsız tabanca, 76 tabanca sürgüsü, 28 namlu ile 39 icra mili ve yayı bulundu.
Operasyonda şüpheliler U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19) yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.