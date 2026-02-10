Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Dünya
AA 10.02.2026 10:41

Pakistan'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölü sayısı 38'e çıktı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Pakistan'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölü sayısı 38'e çıktı

Dawn gazetesinin Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve diğer hastanelere sevk edilen hasta kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, saldırının ardından tedavi gören bazı kişilerin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı arttı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 38'e çıktığını belirten yetkililer, hastanelerde tedavisi süren bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Yaralıların sevk edildiği İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, PIMS ve CDA Hastanesinde "acil durum" ilan edilmişti.

Pakistan'da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırı

İslamabad'ın Shehzad Town bölgesinde 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde patlama meydana gelmişti.

Patlamada 36 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 160'tan fazla kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirterek saldırıyı kınamıştı.

Yetkililer, ön soruşturma sonucu saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğini belirtirken saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı grubun üstlendiği bildirilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığının, X hesabından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Nowshera bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Kanıtlar, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyuyor." ifadesi kullanılmıştı.

Pakistan
