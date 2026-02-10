Puslu 6.2ºC Ankara
Dünya
BBC 10.02.2026 09:52

Sosyal medya devlerine bağımlılık davası: Instagram ve YouTube hakim karşısında

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketleri, çocukların beynini hedef alan "bağımlılık makineleri" tasarlamakla suçlandıkları tarihi bir davada yargılanmaya başladı. California'daki Los Angeles Üst Mahkemesinde görülen dava, sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor.

Sosyal medya devlerine bağımlılık davası: Instagram ve YouTube hakim karşısında

Davanın merkezinde, çocukluk döneminde sosyal medya bağımlılığı nedeniyle ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını iddia eden "K.G.M." (Kaley G.M.) adlı davacı yer alıyor.

Davacı avukatı Mark Lanier, açılış konuşmasında Meta ve YouTube'un bu yapıları bilerek ve isteyerek inşa ettiklerini savundu.

"Kasten tasarlanmış bir bağımlılık"

Davacı taraf, teknoloji devlerinin reklam gelirlerini artırmak için "sonsuz kaydırma", "otomatik oynatma" ve "beğeni" butonları gibi özellikleri kullanarak çocukları platformlara hapsettiğini ileri sürüyor.

Mahkemeye sunulan belgeler arasında, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in 2015 yılında yazdığı ve şirket hedeflerine ulaşmak için platformda geçirilen sürenin yüzde 12 artırılmasını talep ettiği bir e-posta da yer alıyor.

Avukat Lanier, platformların çalışma prensibini kumar makinelerine ve tütün endüstrisinin yöntemlerine benzeterek, şirketlerin ebeveynleri "dijital çocuk bakıcılığı" hizmeti vaadiyle yanılttığını savundu.

Şirketlerin savunması: Sorun platformda değil, ailede

Meta ve YouTube'un avukatları ise suçlamaları reddederek, K.G.M.'nin yaşadığı ruhsal sorunların sosyal medyadan değil, aile içindeki huzursuzluk ve ihmalden kaynaklandığını iddia etti. Savunma tarafı, davacının çocukluk yıllarında aile içi şiddet ve sözlü tacize maruz kaldığına dair kayıtları jüriye sundu.

Şirketler, platformların sadece birer araç olduğunu ve üçüncü taraflarca paylaşılan içeriklerden hukuken sorumlu tutulamayacaklarını savunuyor.

Sektör için dönüm noktası olabilir

Yaklaşık altı hafta sürmesi beklenen davanın seyri, ABD genelinde benzer suçlamalarla bekleyen binlerce dava için emsal teşkil edecek.

Davanın ilerleyen aşamalarında şu gelişmelerin yaşanması bekleniyor:

Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) ve Neal Mohan (YouTube) mahkemede ifade verecek.

Çocuk bağımlılığı konusunda endişelerini dile getirerek istifa eden eski çalışanların tanıklıklarına başvurulacak.

Snapchat ve TikTok, geçtiğimiz ay davacı K.G.M. ile gizli bir meblağ karşılığında uzlaşarak davadan çekildi.

Bu davanın sonucu, sosyal medya şirketlerinin algoritma tasarımlarını değiştirmelerine ve milyarlarca dolarlık tazminat ödemelerine yol açabilir.

Sosyal Medya YouTube Instagram Mark Zuckerberg
