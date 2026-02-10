Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.02.2026 11:09

İkinci el elektrikli otomobile yönelik talebin yükselmesi bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe ağırlığını artıran elektrikli araçların, ikinci el piyasasında da etkili olmaya başladığını belirtti.

İkinci el elektrikli otomobile yönelik talebin yükselmesi bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli otomobillerin 2025 yılı itibarıyla küresel otomotiv pazarında ana akım haline geldiğini, Türkiye'nin de bu dönüşümde Avrupa'nın öne çıkan ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Yeni otomobil satışlarında elektrikli araçların payının Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 17 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Erkoç, "Türkiye elektrikli araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4'üncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi. Bu tablo, elektrikli araçların yalnızca yeni satışlarda değil, ikinci el piyasasında da belirleyici bir ağırlık kazandığını gösteriyor" dedi.

Elektrikli araç payı artıyor

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobiller içinde elektrikli araçların payının yüzde 2'nin üstüne çıktığına işaret ederek, aynı yıl trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde ise elektrikli araç oranının yüzde 16 seviyesini aştığını dile getirdi.

Söz konusu verilerin, ilerleyen dönemde ikinci el piyasasındaki elektrikli araç sayısını artıracağını ve pazar dengelerini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Erkoç, elektrikli araçlara yönelik artan ilginin tesadüf olmadığını, bu tercihin arkasında birden fazla yapısal nedenin bulunduğunu ifade etti.

Erkoç, bu otomobillerin yakıt maliyeti düşüklüğü, sürüş konforu ve çevresel farkındalık gibi birçok sebep nedeniyle daha fazla tercih edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu unsurlar, elektrikli araçların sadece bugünün değil, geleceğin de temel ulaşım seçeneklerinden biri haline gelmesini sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un pazara girişiyle elektrikli araçlar, tüketici nezdinde daha erişilebilir ve güvenilir bir alternatif olarak görülmeye başlandı. Bu durum, elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıran önemli faktörlerden biri oldu."

"İkinci elde teknik altyapı güçlendirilmeli"

Elektrikli araçların ikinci el pazarında geleneksel bakış açısını değiştirdiğine işaret eden Erkoç, ikinci el elektrikli araçlarda batarya sağlığı, menzil performansı, kullanım profili ve teknik şeffaflığın kullanıcıların alım kararlarında belirleyici hale geldiğini anlattı.

Erkoç, bu durumun ikinci el piyasasında yeni bir uzmanlık ve standart ihtiyacını beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçların ikinci el pazarında sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Batarya performansının objektif biçimde raporlanması, elektrikli araçlara uygun ekspertiz süreçlerinin yaygınlaştırılması ve tüketici güvenini esas alan kurumsal standartların oluşturulması büyük önem taşıyor. İkinci el piyasasında teknik veriye dayalı ve şeffaf bir yapı kurmak, sektörün geleceği açısından artık bir zorunluluktur."

Elektrikli otomobillerin sıfır satışlardaki hızlı yükselişiyle ikinci el piyasasında da daha görünür, erişilebilir ve belirleyici hale gelmesinin beklendiğini dile getiren Erkoç, bu sürecin doğru standartlar ve güven temelli bir yaklaşımla yönetilmesi halinde, ikinci el otomotiv sektöründe kalıcı bir değer dönüşümü oluşturacağını sözlerine ekledi.

Elektrikli Araç Elektrik Otomotiv TOGG
