Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2026 13:00

İşgalci İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi planlanan kişilerin yalnızca yüzde 25'ine izin verdi

İsrail'in yaklaşık iki yıl boyunca saldırı ve işgal altında tuttuktan sonra sınırlı şekilde açtığı Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi planlanan kişilerin yalnızca dörtte birine izin verdiği bildirildi.

İşgalci İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi planlanan kişilerin yalnızca yüzde 25'ine izin verdi

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 2–9 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan geçişlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde 172 Filistinli Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye geri dönerken, 225 kişi Gazze'den ayrıldı, 26 kişinin geçişi ise engellendi.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'ndan gidiş-dönüş olarak geçmesi gereken toplam 1600 kişiden ancak 397'si geçiş yapabildi. Bu da yaklaşık yüzde 25'lik bir uyum oranına denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı durumunda olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü olarak "sınırlı" şekilde geçişlere açılmıştı.

İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze'de 4 bini çocuk olmak üzere 22 bin hasta bölge dışında tedavi olmayı bekliyor.

80 bin Filistinli, Gazze'ye dönmek istiyor

Resmi olmayan verilere göre, saldırılar sırasında Gazze'den ayrılan yaklaşık 80 bin Filistinli, yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarını göstermek amacıyla Gazze'ye geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze’ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini belirtiyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze Mısır
Sıradaki Haber
Anket: Almanların yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit olarak görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı
13:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz
13:38
Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor
14:07
Suudi Arabistan ile dev Gökbey anlaşması
14:27
Teknofest 2026'da denizlerde otonom rekabet başlıyor
13:19
Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto eden 9 kişi yargılanacak
Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ