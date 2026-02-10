İşgalci İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi planlanan kişilerin yalnızca yüzde 25'ine izin verdi

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 2–9 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan geçişlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde 172 Filistinli Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye geri dönerken, 225 kişi Gazze'den ayrıldı, 26 kişinin geçişi ise engellendi.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'ndan gidiş-dönüş olarak geçmesi gereken toplam 1600 kişiden ancak 397'si geçiş yapabildi. Bu da yaklaşık yüzde 25'lik bir uyum oranına denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı durumunda olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü olarak "sınırlı" şekilde geçişlere açılmıştı.

İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze'de 4 bini çocuk olmak üzere 22 bin hasta bölge dışında tedavi olmayı bekliyor.

80 bin Filistinli, Gazze'ye dönmek istiyor

Resmi olmayan verilere göre, saldırılar sırasında Gazze'den ayrılan yaklaşık 80 bin Filistinli, yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarını göstermek amacıyla Gazze'ye geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze’ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini belirtiyor.