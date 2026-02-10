Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.02.2026 12:59

Bakan Şimşek: Ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini belirterek, "Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Aralık 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek paylaşımında katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirtti.

2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini kaydeden Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Üretimimiz, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı. Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Sanayi Üretimi
Sıradaki Haber
KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri desteklenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı
13:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz
13:38
Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor
14:07
Suudi Arabistan ile dev Gökbey anlaşması
14:27
Teknofest 2026'da denizlerde otonom rekabet başlıyor
13:19
Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto eden 9 kişi yargılanacak
Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
Balıkesir'de tarihi Redif Kışlası restore ediliyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin dünü bugünü ele alınıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ