Bakan Şimşek: Ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Aralık 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek paylaşımında katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirtti.

2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini kaydeden Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Üretimimiz, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı. Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."