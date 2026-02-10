Puslu 5.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.02.2026 09:41

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığı iddia edildi

Axios muhabiri Barak Ravid, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, ismini açıklamadığı bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak, Trump'ın, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine sıcak bakmadığını savundu.

Ravid'in aktardığına göre, söz konusu yetkili, "İstikrarlı bir Batı Şeria, İsrail'in güvenliğini sağlar ve bu yönetimin bölgede barış hedefiyle uyumludur." ifadesini kullandı.

Daha önce de İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı çıktığını dile getiren Trump, Ekim 2025'te İsrail Parlamentosu'ndaki ilhaka ilişkin oylama için "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail orada hiçbir şey yapmayacak." demişti.

İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar arasında Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.

Karar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde attığı bir adım olduğu için tepki çekmişti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Batı Şeria İsrail
