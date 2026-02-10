Puslu 6.2ºC Ankara
Dünya
AA 10.02.2026 08:43

Küba'da petrol sorunu nedeniyle uluslararası hava yollarına yakıt tedariki askıya alındı

Küba'da uzun süredir devam eden petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yollarına sağlanan yakıt tedarikinin 1 ay süreyle askıya alındığı belirtildi.

Küba'da petrol sorunu nedeniyle uluslararası hava yollarına yakıt tedariki askıya alındı

Ulusal basında yer alan habere göre, Küba yönetimi ABD ambargosu ve petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yollarına sağladığı yakıt tedarikini 1 ay süreyle durdurmak zorunda kaldı.

Söz konusu durumun, uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiren uçakların, yakıt ikmali için diğer ülkelerde teknik duraklamalar yapmaya zorlayacağı belirtildi.

Bazı uluslararası hava yolu şirketlerine ait uçakların Küba seferlerini durdurduğu, ada ülkesinde kalan yaklaşık 3 bin yolcuyu geri getirmek için ise yolcusuz seferler düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Oliva, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin gıda ve elektrik üretiminin sürdürülebilmesi için yakıt tasarrufuna öncelik verilmesini ve döviz kazandıran ekonomik faaliyetlerin korunmasını amaçladığını belirtti.

Yakıt sorunu, ülkede bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına da yol açtı. Başta gıda fiyatları olmak üzere taksi ücretlerinde ciddi artışlara gidildiği basına yansıdı.

"Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuşmuştu.

Ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela'nın 2025'te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

